De número em número, 'Quase-oração' lembra vítimas da Covid-19 no Brasil

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Nesta quinta-feira (29), o Brasil fatalmente chegou ao fatídico número de 400 mil mortes oficialmente associadas à Covid-19 no Brasil . Mas o que esses dígitos significam? Diante de uma tragédia que nunca acaba, parece cada vez mais fácil transformar a pandemia em um desfile de números, sem rosto e sem história - esquecendo que eles se referem a pessoas, famílias que perderam entes queridos, sonhos e planos que nunca vão se concretizar

É para que essa percepção não se perca que um grupo de artistas e voluntários de vários lugares do Brasil têm desenvolvido a performance coletiva Quase-oração, que promove a contagem desses números, enunciando cada um deles. A potência da iniciativa está, justamente, na individualização de cada número: alongando a matemática fria das estatísticas ao limite da náusea, acaba sendo evidenciada a dimensão da tragédia que cai sobre nós – o que convida as pessoas a refletir e ter empatia pelos que vivenciam, de forma direta, esse luto.

Diariamente, às 20h, os participantes se revezam, em pares, para manter a contagem ativa no perfil @quaseoracao do Instagram . A lenta e sistemática enunciação de cada número dá à performance um ar solene, justificando o nome dado à iniciativa. Até o momento, já participaram da contagem 100 pessoas, com 260 horas de exibição.

A primeira contagem foi realizada entre 25 de janeiro e 2 de fevereiro: foram 193 horas ininterruptas de live, totalizando as 225.143 vítimas contabilizadas até então. Infelizmente, a contagem parece longe de acabar, de forma que o projeto foi reativado em março. Na ocasião, projeções ligadas ao Quase-oração foram feitas em edifícios de diferentes regiões de Porto Alegre. Infelizmente, a capacidade humana de contar tem sido mais lenta que o potencial de morte da Covid-19: no momento desta reportagem, a soma de números recitados no projeto estava em torno dos 309 mil.

Além de sensibilizar as pessoas sobre a tragédia em curso, o Quase-oração propõe, segundo seus idealizadores, uma espécie de cura coletiva para o aparentemente interminável luto que estamos vivendo. "Ao enunciar (e denunciar) cada morte, dissecamos os gráficos e tabelas aos quais somos expostos diariamente e que acabamos nos habituando; falando os números, um a um, buscamos humanizar essas estatísticas", diz o coletivo responsável pelo projeto. "Que a nós, sobreviventes inquietos, perturbados pela ameaça ou iminência da perda, o som dessa contagem persiga de forma incômoda e insistente. A soma ainda está em aberto. Assim como a ferida."