Projeto Mistura Fina apresenta duo Remendola de Chave

Remendola de Chave, projeto de Diego Silveira e Paulo Bergmann, fecha a programação de abril do Projeto Mistura Fina. Com show virtual nesta quinta-feira (29), a partir das 18h30min, no link www.facebook.com/misturafinamusica , eles apresentam as diversas possibilidades que existem na fronteira entre a música de concerto e a música experimental.

Inspirado no instrumento que é antecessor da pianola, do realejo, do sequenciador e do loop, o nome do grupo já revela a experiência que será vivenciada pelo público. O som da remendola é produzido por dois grupos de materiais distintos: tubos de madeira com palhetas (por onde passa uma corrente de ar) e barras de metal (percutidas por martelos).

Bergmann e Silveira apresentam músicas feitas da mistura desses fragmentos sonoros, filtradas no piano e no computador. Entre elas, estão Lamento de chave (Fabrício Gambogi e Diego Faskner Silveira), Não se get (Diego Faskner Silveira) e Ser boi remendolá (Mauricio Pereira e Remendola de Chave).

Em seus quatro anos de existência, o grupo Remendola de Chave já se apresentou em diversos circuitos universitários (UFSM, IF/RS, Unipampa, UCS, Fundarte/Uergs) e em projetos de músicas de concerto e experimental. Entre eles, estão Desconcerto, Quintas Musicais no Instituto Goethe, Música no Museu Margs/Ospa e Ospa Live.