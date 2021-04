Festival de dança online começa nesta quinta-feira

Totalmente adaptado ao formato online e digital, o Festival Internacional VivaDança começa nesta quinta-feira (29), Dia Internacional da Dança, e vai até 9 de maio. A 14ª edição recebe espetáculos de diversas partes do mundo e apresenta um olhar especial sobre a videodança.

A programação também destaca produções da dança contemporânea no continente africano, mostras virtuais de produção local e internacional, batalhas de breaks e MCs, concurso de popping, ações formativas com oficinas e encontros para networking. Participam desta edição produções artísticas de 12 países: Brasil, Alemanha, França, Moçambique, Senegal, Espanha, Polônia, Togo, Namíbia, Camarões, Níger e Tanzânia.

Todas as atrações do evento são gratuitas para o Brasil, com exceção do espetáculo de abertura Dancing at dusk/Dançando ao anoitecer - um momento com A Sagração da Primavera de Pina Bausch (versão africana da icônica coreografia da alemã), às 20h desta quinta-feira (29), que custa R$ 10,00. Ele será apresentado em formato de filme, realizado durante um ensaio geral do espetáculo no Senegal, que viria a estrear antes da pandemia em 2020. Uma coprodução entre Senegal, Alemanha e Reino Unido, o filme mostra a coreografia dançada por 38 bailarinos de 14 países africanos. A peça audiovisual, exibida na plataforma Festival Scope e com o apoio do Goethe-Institut, fica disponível por uma semana.