Marcelo Abreu lança carreira solo em live solidária

Cantor de música sertaneja reconhecido por seu trabalho com o irmão na dupla Marcelo & Márcio, Marcelo Abreu faz nesta quinta-feira (29) uma live solidária de lançamento de sua carreira solo - projeto ao qual vai dar andamento em paralelo à atuação na dupla. A apresentação do músico será transmitida a partir das 20h, pelo Facebook do artista

Neste voo individual, a ocasião marca o primeiro compromisso oficial do cantor sem a participação do irmão. O repertório será baseado em músicas dos anos 1980 e 1990, período que influenciou muito a sua formação musical. Marcelo também interpretará algumas canções do EP autoral que fez com Márcio.

O show não terá cobrança de ingressos - o músico vai divulgar durante toda a apresentação um número de Pix para que os fãs façam doações para a compra de cestas básicas que serão doadas a artistas da região do Vale do Sinos que estão sem trabalho há mais de um ano, por conta da pandemia.

Nascido em Vacaria, o cantor vive em Novo Hamburgo, para onde sua família migrou ainda em 1983. O pai, que era acordeonista, influenciou os filhos no gosto pela música. Desde a pré-adolescência, Marcelo Abreu cantava e tocava em dupla com o irmão, Márcio. Os dois ensaiavam em casa, com os recursos escassos de que dispunham, e gravavam suas canções em fita cassete, para ouvir e aperfeiçoar.

Em 1996, os irmãos criaram uma banda. Foi quando Márcio passou a considerar a possibilidade de viver de música. Mas a carreira não decolou, e Marcelo decidiu seguir outro caminho, atuando como metalúrgico, enquanto Márcio continuou com a banda.

Em 2016, com o irmão Márcio já participando de uma banda de projeção nacional, a Reação em Cadeia, e com a carreira construída, veio o convite para que Marcelo voltasse à atividade artística, e formasse uma dupla com o irmão. Depois de uma década cantando desde o sertanejo universitário até o sertanejo raiz, a dupla lançou, no final de 2019, o primeiro álbum com canções próprias.

Com a pandemia em 2020, todo o meio artístico começou a vivenciar dificuldades financeiras, com os shows cancelados. Durante o ano passado, os irmãos já participaram de várias ações solidárias em benefício de colegas que ficaram sem trabalho.