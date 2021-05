Concerto online homenageia 150 anos da Biblioteca Pública do Estado do RS

Acontece neste sábado (1), às 19h, um concerto online, pelo YouTube , em homenagem aos 150 anos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O concerto Suite & Partita Solo, da série Bach Brasil, traz um programa com obras para violino e violoncelo, com a presença dos músicos Diego S. Biasibetti (violoncelo barroco) e Giovani dos Santos (violino barroco). O evento também contará com a presença do presidente da Bach Society Brasil, Gilberto Schwartsmann, e do diretor musical Fernando Cordella.