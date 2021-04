Paredes da Casa de Cultura recebem projeções no Dia Internacional da Dança

Com o projeto A Casa Dança, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) promove, nesta quinta-feira (29), uma comemoração ao Dia Internacional da Dança. As paredes do edifício histórico ganharão projeções de performances de Pedro Cunha, do Projeto Porto House Jam, da Cia H Dança, de La Negra Ana Medeiros e do Macarenando, a partir das 19h30min.

Luka Ibarra, curadora convidada pela CCMQ para esta edição do projeto, explica que as projeções serão reproduzidas na fachada da Rua dos Andradas e na Travessa dos Cataventos. “A proposta da atividade alusiva ao Dia Internacional da Dança é enlaçar a arquitetura da Casa de Cultura e colocar as paredes para dançar, envolvendo o entorno do Centro Histórico nesse movimento”, comenta a bailarina e produtora cultural.

Iniciado em 2017, o Projeto A Casa Dança tem como característica a utilização dos espaços da CCMQ como cenário das coreografias. A iniciativa propõe o envolvimento da dança com as artes visuais, a música e o teatro, entre outras áreas, no desafio de dialogar com a locação escolhida. A inovação no formato do projeto, em função da pandemia, fez com que as apresentações, antes abertas ao público, migrassem para as telas.