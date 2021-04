Natureza e ancestralidade no espetáculo de dança 'O som da madeira'

Com concepção, direção geral e figurinos de Ana Medeiros La Negra, o espetáculo virtual de dança flamenca contemporânea O som da madeira será disponibilizado para audiência online a partir desta quinta-feira (29), às 20h, pelo YouTube. Após a exibição, haverá uma sala exclusiva no Zoom de debate entre artistas e público.

Na atração, que conta com músicas do violonista Thiago Colombo, as bailarinas Ana La Negra, Ana Candida de La Campana, Emily Borghetti e Patrícia Corrêa usam os corpos e as possibilidades que os elementos feitos de madeira (a castanhola, leque, baston, bata de cola, cajon e os saltos dos sapatos) proporcionam.

Gravado em 2020 no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, O som da madeira provoca reflexões sobre diversidade, ancestralidade, os ciclos de nascimento e morte e deixa o recado da importância e urgência da conexão com a natureza. A direção artística e cênica é de Silvia Canarim.