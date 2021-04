CCMQ transmite live sobre indígenas e a ditadura no Brasil

Neste mês, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) tem uma programação especial voltada à visibilidade dos povos nativos e suas culturas. Nesta quarta-feira (28), acontece um debate sobre o sofrimento dos indígenas durante a ditadura civil-militar no Brasil.

Coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Sônia Guajajara participa de live transmitida pelo Instagram @ccmarioquintana , às 20h. A líder indígena conversa com Amanda Rocha, mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Ufrgs. A mediação do debate fica a cargo do jornalista Eduardo Veras, mestre e doutor em História, Teoria e Crítica de Arte também pela Ufrgs e professor adjunto do Instituto de Artes da universidade.

O encontro amplia as reflexões sobre o período autoritário iniciado no País em abril de 1964 e os crimes cometidos contra os povos originários a partir daquele momento. A ação compõe a programação paralela à instalação Esqueleto no Guarda Roupa, da artista visual Manoela Cavalinho, que, mesmo com o complexo cultural fechado à visitação, pode ser vista pela vitrine do Espaço Majestic, no térreo da CCMQ (Andradas, 736 - Centro Histórico de Porto Alegre).