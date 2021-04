Sarau Voador lança programa de rádio e podcast Estação Sarau Voador

Estreia nesta sexta-feira (30) programa de rádio e podcast intitulado Estação Sarau Voador. Em novo formato, Deborah Finocchiaro e Roger Lerina recapitulam as edições anteriores do evento com mais de 150 artistas de diferentes áreas em 34 encontros. O projeto reúne manifestações artísticas em um encontro marcado pela liberdade criativa, compartilhamento e transposição de linguagens.

O episódio de estreia, Os primeiros voos, abordará curiosidades e textos das primeiras 20 edições que aconteceram em 2018, com artistas como Bebeto Alves, Eleonora Prado, Paulo Guimarães, Arlete Cunha, Antonio Villeroy, Nelson Coelho de Castro, Cintia Moscovich, Paula Taitelbaum, Fernanda Copatti, Juliano Barreto, Luiz Coronel, Tânia Carvalho, Antonio Hohlfeldt, Anaadi e Edgar Vasques, entre muitos outros. O segundo episódio, Em pleno voo, irá ao ar no dia 28 de maio, relembrando as edições realizadas em 2019 e 2020, incluindo as quatro virtuais que contaram com a participação de Felipe Nepomuceno, homenageando Eduardo Galeano, e Nei Lisboa.