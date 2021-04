Pedro Terra lança seu segundo álbum nesta quinta-feira

A música da Campanha gaúcha ganha uma nova homenagem nesta quinta-feira (29), com o álbum Canções de amor à terra bruta, do cantor de música nativista Pedro Terra, que será lançado nas plataformas digitais. Produzido de maneira independente, o disco conta com participações especiais de outros músicos tradicionalistas, como Marcelo Oliveira, João Marcos "Negrinho" Martins, Edilberto Bérgamo e Henrique Abero.

Canções de amor à terra bruta é uma homenagem de Pedro Terra à Campanha e à cultura regionalista. “Eu nasci no campo, morei nessa região até os 11 anos. As primeiras impressões da minha identidade musical sempre foram muito regionais, campeiras. Então, o próprio nome do álbum, na verdade, traduzindo, seria algo do tipo ‘músicas de louvor ao pago gaúcho’. São músicas que são homenagens a tudo aquilo que eu ouvi musicalmente na minha infância e que remetem aos nossos costumes, à nossa tradição cultural e artística”, explica Pedro em entrevista ao Jornal do Comércio.

Este é o segundo trabalho de estúdio do bajeense. Apesar de ter lançado o álbum Minha guitarra guajuvira em 2020, Canções de amor à terra bruta fora gravado anteriormente, e já estava quase pronto quando a Covid-19 atrapalhou os planos. “Com a chegada da pandemia, preferi não lançá-lo naquele momento. Quis finalizar e produzir melhor, e acabei lançando meu segundo trabalho primeiro”, explica Pedro Terra. O disco de estreia, que já está disponibilizado nas plataformas digitais , é um trabalho mais intimista, gravado inteiramente com voz e violão.

Embora sua formação artística tenha sido fundamentada com a música regional gaúcha, é possível identificar nas 12 faixas que compõem o álbum diversas influências dos folclores argentino e uruguaio e também de estilos universais. “A minha primeira inspiração musical foi o Mano Lima. Comecei a tocar gaita de ponto por causa dele. Os primeiros artistas que fiquei muito fã foram o Gilberto Bergamo, que também participa do canções; o César Oliveira; o Joca Martins; Luiz Marenco; entre tantos outros”, conta.

E Pedro Terra complementa: “Uma outra referência, que me ensinou muita coisa e mudou muito a minha identidade musical, a maneira que eu penso música, foi o Fito Paez. Quando descobri a música dele, ele revolucionou a minha cabeça. A partir dali, comecei a puxar inspirações do rock argentino para a minha composição, que é totalmente regional”.