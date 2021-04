Tom Zé participa da série Ato Criativo da Pucrs

canal de Youtube Acontece nesta quinta-feira (29), às 21h, um bate-papo online com o cantor e compositor Tom Zé, para a série Ato Criativo, promovida pela Pucrs Cultura. O evento, com transmissão pelo Facebook da Pucrs Cultura eda instituição de ensino (onde fica disponível para assistir posteriormente), terá como mediador o professor Ricardo Barberena, diretor do Instituto de Cultura da universidade.

Considerado como uma das figuras mais originais e irreverentes da música popular brasileira, o baiano Antônio José Santana Martins, conhecido como Tom Zé, aprendeu a gostar de música ainda pequeno, ouvindo no rádio Luiz Gonzaga e os grandes nomes da época. Foi campeão do Festival de Música Popular Brasileira em 1968 e participou do movimento tropicalista. Contribuiu para a formação do grupo Novos Baianos e dividiu palco com grandes nomes da área, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia.

No início da década de 1990, quando estava prestes a desistir da música, lançou carreira internacional depois de David Byrne ouvir seu disco durante passagem pelo Rio de Janeiro, levando-o para turnês na Europa e Estados Unidos. A série Ato Criativo irá abordar nesta edição a trajetória do cantor, arranjador e também jardineiro brasileiro, de 84 anos. O projeto tem como objetivo aproximar o público de personalidades na área da cultura, proporcionando o debate com esses artistas.