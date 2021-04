Projeto Ecopoética terá circulação virtual por municípios do RS

Em função do agravamento da pandemia, o projeto Ecopoética - Ritual de sobrevivência urbana foi adaptado para a versão online. Começa nesta terça-feira (27) a mostra virtual de vídeo-arte, com grupos de sete cidades gaúchas (Gravataí, Canela, Gramado, Passo Fundo, Veranópolis, Carlos Barbosa e Caxias do Sul).

Além da performance artística homônima de Marina Mendo e Rossendo Rodrigues, a proposta desenvolve um trabalho de intercâmbio cultural com grupos artísticos dos municípios do Interior. Após as duas oficinas ministradas por Marina, Rossendo e Rodrigo Shalako, as companhias produzem suas próprias performances em formato de vídeo-arte. Acompanhe as exibições pelo Instagram @ecopoetica

Serão exibidas as criações dos grupos Ritornelo de Teatro, de Passo Fundo; Cia Teatral Tem Gente no Palco, de Veranópolis; Grupo de Teatro CooperAção, de Carlos Barbosa;Grupo Teatral Nós Mimo, de Gramado; Ponto de Cultura Kombinação- Instituto Seide, de Canela; Coro Juvenil do Moinho - UCS, de Caxias do Sul; e GET - Grupo de Estudos Teatrais, de Gravataí.

Os coletivos participaram de duas oficinas: Cenografia sustentável, com o cenógrafo do projeto Rodrigo Shalako, e Princípios da performance urbana, com Marina Mendo e Rossendo Rodrigues. As oficinas foram realizadas virtualmente no mês de março e tinham como objetivo compartilhar como a concepção, a construção cenográfica, a preparação e elaboração da performance são abordados dentro do coletivo Ecopoética, conectando arte e sustentabilidade.

A performance Ecopoética - Ritual de sobrevivência urbana foi adaptada para o formato de vídeo e estreia no dia 15 de maio, às 19h, nas redes sociais dos grupos que participaram dos intercâmbios e nas redes sociais do projeto (@ecopoetica).

Tendo estreado em 2014, voltada à busca por poéticas de sustentabilidade no ambiente urbano, o trabalho da dupla Marina Mendo e Rossendo Rodrigues apresenta a metáfora dos pequenos rituais cotidianos que permitem levar a vida adiante. O habitar humano em seu pequeno espaço em meio ao lixo, e a busca pelo alimento físico e espiritual em meio à degradação das águas. Sob um barco feito de lixo flutuante, a intervenção costumava ocorrer sobre lagos de parques públicos para espectadores em trânsito no ambiente urbano.

A proposta, ancorada no pensamento ecológico, tem como princípios o resgate e a valorização dos espaços da cidade que estejam relegados à poluição e ao esquecimento. Em sete anos, o Ecopoética já realizou intervenções sobre os rios Tietê (SP), Ipojuca (PE) e Capibaribe (PE) – que integram o ranking dos 10 rios mais poluídos do Brasil, segundo o IBGE. Também já passou pelos rios Gravataí, Sinos e Caí, no Rio Grande do Sul – além do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre.