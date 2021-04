Clipe de Dona Conceição traz reflexões sobre negritude, tempo e espaço

Dona Conceição lança nesta terça-feira (27), às 12h, o videoclipe de Psicografia popular, em suas redes sociais: canal de YouTube , Instagram (@dona.conceicao) e Facebook (DNAConceicao). A música é uma parceria com Gutha Ramil e Fabricio Gambogi e foi gravada em 2019, antes da pandemia.

"É uma das minhas últimas composições e traz esse sentimento de não lugar que volta e meia me atravessa. Escolhi um campo do Panamá, na vila Bom Jesus, para gravar o clipe, um bairro de maioria negra, fruto de uma gentrificação estabelecida há muito tempo, esse som tem a essência desses subúrbios da grande Porto Alegre em um compasso ternário", afirma Dona Conceição.