Audição comentada do disco de estreia de Bebeto Alves

O Núcleo de Estudos da Canção da Ufrgs trará como convidado, nesta terça-feira (27), o artista, cantor e compositor Bebeto Alves. O encontro terá uma audição comentada do disco de estreia do músico, lançado há 40 anos, com mediação de Mateus Mapa. A atração começa às 19h, e terá transmissão online e gratuita pelo canal de YouTube do Departamento de Difusão Cultural (DDC) da Ufrgs.

Bebeto Alves, o disco, saiu pela CBS, em 1981, e trouxe projeção nacional ao músico uruguaianense. Na obra, gravada no Rio de Janeiro com produção de Carlos Alberto Sion, o compositor explora as possibilidades de aproximação entre as sonoridades do Sul do País e a MPB, em uma busca estética por uma nova canção brasileira. Em 2020, Bebeto lançou o álbum Pela última vez, anunciado como o derradeiro disco de sua carreira.

O Núcleo de Estudos da Canção é uma parceria do DDC da Ufrgs com o Instituto de Letras e o Instituto de Artes da universidade. Desde 2008, as ações do núcleo têm o propósito de estimular a reflexão interdisciplinar sobre essa forma artística fundamental na cultura brasileira. Os encontros online acontecerão durante todo o ano, sempre na última terça-feira de cada mês.