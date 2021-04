Gravado espetáculo com as principais vozes femininas da música negra do RS

As mulheres negras carregam em seus corpos a força do tempo. Carregam no presente a força de um passado que se mantém vivo e se projeta ao longe, em dimensões diversas.

Com direção de Thiago Pirajira, o show Ialodê parte da trajetória de vida e de arte de quatro artistas mulheres negras que carregam experiências plurais na música: Loma, Marietti Fialho, Glau Barros e Nina Fola. Acompanhadas de uma banda composta por 17 músicos, as artistas gravaram, na sexta-feira passada (23), suas performances no Salão de Atos da Pucrs, sem a presença de público, em função da pandemia.

No repertório, nomes da música negra gaúcha, como Zilah Machado, Mestre Giba Giba, Guaíra Soares, Gelson Oliveira, Pâmela Amaro e Mestre Paraquedas. O espetáculo será lançado em maio nas plataformas digitais e irá ao ar no dia 18 no canal de YouTube da Pucrs, apoiadora do projeto.

Diferentes gerações, processos e caminhos que se encruzilham neste espaço tempo chamado Ialodê: uma homenagem e reverência às Iabás, às mães, as detentoras dos saberes da continuidade. Financiado pela Lei Aldir Blanc, o projeto tem como primeiro eixo o show virtual. O segundo será um documentário em média-metragem, assinado por Gabriel Faccini e Kaya Rodrigues, também com lançamento pela internet, com o intuito de perpetuar as memórias evocadas pela proposta artística.