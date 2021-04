Ciclo sobre autoria negra feminina integra debates da Festipoa Literária

Começa, nesta segunda-feira (26), o ciclo Percursos do romance de autoria negra feminina, atividade de aquecimento para a 13ª FestiPoa Literária. As histórias das mulheres negras retratam a complexidade de sentimentos, a força das ações e humanidade das personagens que, na literatura canonizada pela crítica literária, não passavam de meras figurantes.

O ciclo convida profissionais negras das áreas das letras, sociologia, teatro e história para falar sobre quatro obras que ilustram a inserção da criação literária de mulheres negras no panteão dos ícones da nossa literatura. A atividade acontecerá na plataforma Zoom, sempre às 19h, e os inscritos no link https://bit.ly/autorianegrafeminina receberão o acesso gratuito por e-mail.

Nesta segunda-feira (26), Fidelayne Sousa e Nina Fola abordam Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves. Em 3 de maio, Ana dos Santos e Suelen Aires Gonçalves comentam Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. No dia 10 de maio, Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, será debatido por Dalva Maria Soares e Lara Cornelio. Em 15 de maio, Dedy Ricardo e Fernanda Oliveira entrevistam a autora Ana Maria Gonçalves sobre Um defeito de cor. O último livro em destaque é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, em 24 de maio, com a participação de Lara Cornelio e Roberta Pedroso.

A FestiPoa Literária, em sua primeira edição 100% virtual, terá cinco dias - 13 a 17 de maio - de literatura, poesia e debate de ideias com as presenças de mais de 30 escritoras e escritores nacionais. Transmitida ao vivo pelo canal do YouTube e redes sociais do evento, com acesso gratuito, terá em sua programação, além dos homenageados Ana Maria Gonçalves e Sérgio Vaz, convidados como Jeferson Tenório, Marcelino Freire, Criolo, Letrux, Ricardo Aleixo, Luedji Luna, Angélica Freitas, Paulo Lins, entre outros, em mesas-redondas, oficinas, bate-papos e saraus.