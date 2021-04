Laboratório-Escola de Canoas marca 10 anos de atuação com mostra de vivências

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Laboratório-Escola de Arte Popular, fundado em 2010 em Canoas, promove, a partir desta segunda-feira (26), a Mostra 10 Gigabytes de História - Vacinas para corpos digitais. Financiado pela Lei Aldir Blanc, o projeto comemora o tempo de estrada e apresenta uma série de ações performáticas entre abril e maio, pelo canal de YouTube do grupo

O coletivo pretende gerar diversos encontros múltiplos e transdisciplinares na área cultural a partir da convergência de espetáculos, vivências, bate-papos, atravessamentos entre grupos gaúchos e a produção de obras inéditas construídas em plataformas digitais. Na programação, estão processos de escrita, em teatro infantil, em dança, em teatro performativo, além mostras gratuitas de espetáculos, bate-papos, saraus de lançamento da Revista Brasa nº 2 e da Revista Cavalo Louco e, em 30 de maio, o lançamento de um documentário.

Instagram @laboratorioescola Mais informações sobre a programação e inscrições gratuitas podem ser conferidas no l ink de formulário do Google disponível na bio do

O Laboratório-Escola de Arte Popular é composto por pessoas de diferentes áreas das artes, da criatividade e da educação: artes visuais, dança, design, história, letras, meio ambiente, patrimônio histórico, produção cultural e teatro. Estruturado na cidade de Canoas, seu trabalho se desenvolveu dentro de comunidades periféricas, sempre com o objetivo de criar uma arte popular que atinja ao maior número e tipos variados de pessoas, sendo elas artistas ou não.

No ano de 2020, o Lab-Escola comemorou uma década de trabalho árduo e multiplicador, impactando a vida das pessoas. O ofício dá orgulho aos seus integrantes, e, como agradecimento, o grupo propõe este intercâmbio virtual de experiências culturais com a realização de vivências culturais, mostras de processo, espetáculos e bate-papos entre grupos do Estado, espalhando todo esse afeto e saber adquirido.