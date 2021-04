ONG Somos lança projeto gratuito para jovens artistas LGBTI+ de Porto Alegre

Estão abertas, até 1º de maio, as inscrições online para o Plural Lab+, um projeto de fomento à formação de jovens artistas LGBTI+ de Porto Alegre, com até 30 anos. A iniciativa é uma promoção da ONG Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade, em parceria com a Fundação Marcopolo e com financiamento pela Lei Aldir Blanc. Durante três meses, cada um dos seis selecionados receberá um incentivo financeiro para participar. O grupo receberá mentoria de seis consagrados artistas da cena gaúcha.

O projeto está dividido em três laboratórios experimentais, que contam com espaços de formação técnicos e teóricos sobre arte, cultura, Direitos Humanos e história do movimento LGBT+. Além disso, o processo de criação dos participantes será documentado em vídeo para a produção de um mini-documentário.

“Estamos em um momento no qual precisamos engajar artistas LGBTI+ na luta por uma cidade mais diversa e um País que valorize a democracia. O PluralLab+ é uma oportunidade de valorizar a bagagem cultural de Porto Alegre, ao mesmo tempo que estimula e qualifica o processo criativo destes jovens artistas, conduzindo a população à refletir sobre sua relação com a cidade”, explica a coordenadora de Arte e Cultura da ONG Somos e coordenadora do Plural Lab+, Ana C.

Além disso, a iniciativa também tem como objetivo estimular a disseminação e consumo de bens culturais, ajudar na manutenção dos trabalhadores da área artística e promover a arte e a diversidade cultural como ferramenta de combate à violência e à discriminação sexual e de gênero.