Samantha Power é a convidada do Roda Viva desta segunda-feira

Samantha Power, ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, é a entrevistada do Roda Viva nesta segunda-feira (26). Com apresentação de Vera Magalhães, a edição vai ao ar ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura, site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

Na entrevista, Samantha fala dos desafios da política externa do governo Joe Biden e alerta para os fatores que provocam desestabilização no mundo atual, entre eles o negacionismo diante da ciência, as fake news e as teorias conspiratórias.

Professora na Faculdade de Direito e na Escola de Administração de Harvard, Samantha Power tem uma longa trajetória de luta em defesa dos direitos humanos. Antes de entrar para a política, foi jornalista e cobriu, para o New York Times, a guerra na Bósnia. O livro que escreveu sobre aquele conflito, Genocídio, lhe garantiu o prêmio Pulitzer, o mais prestigiado dos Estados Unidos.

O programa conta com uma bancada de entrevistadores formada por Isabel Fleck, do jornal O Globo; Daigo Oliva, da Folha de S. Paulo; Humberto Saccomandi, do Valor Econômico; Samantha Pearson, The Wall Street Journal; e Guilherme Casarões, FGV. Há ainda a participação do cartunista Paulo Caruso.