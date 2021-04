Aidir Parizzi Jr. lança 'Mar incógnito', seu livro de estreia

Para celebrar o Dia Mundial do Livro e prestigiar a literatura local, a dica desta sexta-feira (23) é a obra Mar incógnito - Viagens, experiências e descobertas (BesouroBox, 244 págs., R$ 54,90), livro de estreia de Aidir Parizzi Jr. Os exemplares da publicação estão disponíveis para compra no site da editora

Nascido em Santa Cruz do Sul em 1971, o engenheiro gaúcho Aidir Parizzi Jr., o Gringo, trabalhou como professor universitário e pesquisador no Brasil e na Rússia. Hoje, ele atua como executivo em uma multinacional britânica.

Na carreira profissional, desde 1991, morou em oito países de três continentes. Parizzi é cidadão brasileiro, italiano e estadunidense, e reside com a família em West Midlands, na Inglaterra. Ele chegou a assinar uma coluna de viagens na Gazeta do Sul, jornal da sua cidade natal, entre 2019 e 2021, e esses textos são reproduzidos no lançamento.

marincognito.com Neste livro de relatos, narrado em primeira pessoa, o escritor compartilha com os leitores suas experiências e descobertas em diversas andanças pelo mundo. Estão na obra impressões de viagens, fascínios e armadilhas, vividas em mais de uma centena de países (fotografias no site).

Parizzi se baseia na História, traz elementos como ciência, política, religião, literatura, gastronomia e arquitetura nas suas crônicas, levando o leitor a mergulhar nesse mar incógnito que teve a oportunidade de desbravar. Com reflexão, nesta narrativa que soma muitos conhecimentos gerais, ele não apresenta somente os cenários mais glamourosos do turismo convencional dos locais visitados, mas descreve também os espaços da dor, da discórdia, dos horrores que permeiam os caminhos da humanidade. "Navegar pelo mundo, longe ou perto, não como turista, mas como explorador, com olhos e coração abertos, é sempre uma oportunidade ímpar de construir mapas, que, muito além da geografia, descortinam o rico, incógnito e ilimitado oceano do espírito humano", afirma.

O prefácio de Mar incógnito é assinado por Martha Medeiros: "Um livro profundo e largo como um oceano, sofisticado em sua aparente simplicidade e que nunca perde o foco da narrativa, provando que nem todos os viajantes vêm ao mundo a passeio, sem saber aonde querem chegar". Na opinião da escritora, Parizzi não vai estagnar na literatura com este seu livro de estreia, e deve continuar escrevendo.