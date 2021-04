Obra do compositor porto-alegrense Breno Blauth em viola e piano

No domingo (25), o projeto Casa da Música na sua casa tem como atração a apresentação virtual do duo formado por Daniel Marques (viola) e Luciana Noda (piano). O violista e a pianista interpretam a obra do compositor porto-alegrense Breno Blauth (1931-1993).

O recital tem transmissão às 19h, pelas redes sociais da Casa da Música Poa (Facebook, Instagram e YouTube). No repertório, a Sonata para viola e piano, T. 22, de Blauth, formada por três movimentos: I. Dramático; II. Evocativo; III. Agitado.

Professora de piano da Universidade Federal da Paraíba desde 2008, a paulista Luciana Noda é doutora em Música pela Ufrgs. Ao longo de sua formação, estudou com Maria José Carrasqueira, Yara Bernette, Ney Fialkow, Cristina Capparelli Gerling e David Korevaar. Na Europa, estudou com Dalia Ouziel, Roy Rowat e Luis Carlos de Moura Castro. Como solista, apresentou-se com a Orquestra de Cámara de L’Empordá (Espanha), Orquestra L’Estro Armonico de São Paulo, Orquestra de Câmara do Instituto de Artes da Unesp, Orquestra Sinfônica da Paraíba e Orquestra Sinfônica da UFPB.

Bacharel em Viola pela Universidade de Brasília, Daniel Marques foi vencedor de alguns prêmios nacionais e foi selecionado para integrar a Orquestra Jovem das Américas, onde teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes como Plácido Domingo, Benjamin Zander e Carlos Miguel Prieto. É violista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional desde 2005, onde já foi chefe de naipe, concertino e solista. Ainda atuou como músico convidado em diversas outras orquestras, destacando-se, nos últimos anos, a Orquestra Ouro Preto. Também trabalha como produtor e integra o Quarteto Capital, grupo que se mantém em atividade há 16 anos com concertos, turnês e gravações.