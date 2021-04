Eva Wilma é internada em São Paulo por problemas cardíacos e renais

Eva Wilma foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde quinta-feira passada (15). A atriz de 87 anos está tratando de problemas cardíacos e renais. Conforme informou o boletim médico ao G1 nesta segunda-feira, (19), Eva Wilma tem evolução estável, está consciente e respira espontaneamente.

Em janeiro passado, a atriz teve pneumonia e precisou ficar internada por 21 dias, sendo nove na UTI, no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, também localizado em São Paulo. Na ocasião, Eva apresentou dificuldade respiratória. Há cinco anos, a artista teve embolia pulmonar.

Eva Wilma tem 66 anos de carreira, foi protagonista da primeira versão de Mulheres de Areia (1973), onde interpretou as gêmeas Ruth e Raquel, e A Viagem (1975), no papel de Diná. Veterana da televisão, cinema e teatro, seu último trabalho foi a série Os Experientes (2019), no qual viveu a personagem Betinha. A atriz foi a grande homenageada do Prêmio Cesgranrio de Teatro, entregue em janeiro de 2020 no Copacabana Palace, na capital fluminense.

Agência Estado