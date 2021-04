Um novo evento no Estado, todo dedicado à arte drag, acontece a partir desta terça-feira (20). O Festival POA in Drag será transmitido online até domingo (25), gratuitamente, com o objetivo de apresentar e popularizar o trabalho das drag queens doRio Grande do Sul junto ao grande público, além de oferecer oportunidades de trabalho e aprendizado para a classe artística, que foi fortemente impactada pela pandemia da Covid-19.

Com painéis educativos e um espetáculo de encerramento, a programação contempla diversos aspectos da arte drag, popularizada por programas de televisão como RuPaul's Drag Race. O programa comandado por RuPaul, inclusive, é uma das grandes inspirações para as esquetes de encerramento, que contarão com quadros como o Snatch Game - onde as drags interpretam celebridades.

Além de gerar renda para as mais de 40 drag queens que irão se apresentar durante a programação do Festival POA in Drag, a produção também privilegiou a contratação de pessoas negras, mulheres e membros da comunidade LGBTQI+. Todas as atividades terão intérpretes de Libras. O evento também contará com uma campanha de ingressos solidários, com toda a renda revertida para a ONG Igualdade RS, que atende travestis e transexuais em Porto Alegre.

Todas as atividades, inclusive o espetáculo de encerramento, serão transmitidas através de lives nas redes sociais. Tanto os painéis quanto o espetáculo de encerramento serão gravados remotamente, respeitando o distanciamento social necessário em tempos de pandemia.

Financiado pela Lei Aldir Blanc, o Festival POA in Drag foi idealizado e produzido desde outubro de 2020 por um grupo independente de artistas e profissionais ligados à promoção da arte drag em Porto Alegre, composto por Cassandra Calabouço, Charlene Voluntaire, Gisele Ramos (Xtravaganza Drag Party), Julha Franz (Xtravaganza Drag Party) e Rodrigo Krás Borges (Workroom).