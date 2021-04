Cemitério da Santa Casa completa 171 anos em 2021

A história e a arte do Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre será tema de live nesta terça-feira (20), às 19h, no canal do YouTube do CHC Santa Casa. O Cemitério da Santa Casa é o mais antigo cemitério em atuação no Sul do Brasil e, em 2021, completa 171 anos.

sympla.com.br/CHCSantaCasa Em suas alamedas, guarda um riquíssimo acervo de esculturas e monumentos funerários, confeccionados em mármore, bronze, granito e outros materiais. Personalidades públicas, como o presidente do Estado Julio de Castilhos, artistas como Teixeirinha e Iberê Camargo, a escritora e poetisa Lila Ripoll e outras figuras conhecidas estão sepultadas no local. Na palestra virtual, o especialista em arte cemiterial Arnoldo Doberstein apresenta aspectos da história da arte funerária através de monumentos existentes no espaço. Inscrições gratuitas em

O CHC Santa Casa surgiu em 2014 com uma missão nobre, desafiadora e fundamental: levar cultura, educação e história à toda comunidade, preservando e valorizando o patrimônio cultural da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O Centro Cultural oferece uma programação com infinitas narrativas e conta com museu, teatro, arquivo histórico, biblioteca, sala de aula, salas de múltiplos usos, loja e bistrô. Mais informações em www.chcsantacasa.org.br.