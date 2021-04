Começa o 1º Festival de Circo Contemporâneo, totalmente online

fecico.com Com apresentações online de espetáculos, oficinas, palestras, bate-papos e mostra de videocirco, começa, nesta terça-feira (20), o 1º Festival de Circo Contemporâneo (Fecico). Fomentando e difundindo produções contemporâneas de circo, explorando seu grande leque de possibilidades de atuação e dando destaque para as produções audiovisuais, o evento pode ser acompanhado até 25 de abril, gratuitamente, no sitee nas redes sociais.

"O Fecico surge de um desejo antigo da cena porto-alegrense de dar visibilidade às produções de circo contemporâneo. Essas produções levam em consideração temas transversais e buscam uma linguagem para além do virtuosismo e do show de variedades", resume Fernanda Bertoncello Boff, proponente da edição que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc.

O festival surge como o primeiro evento no Brasil a financiar criações de videocirco especialmente para compor sua programação, destacando uma arte ainda pouco difundida e que usa como referência a linguagem da videodança.

Outro aspecto de destaque da iniciativa é a geração de renda e abrangência de setores da cadeia produtiva da cultura que estão sendo impactados positivamente com sua realização. São artistas, profissionais do audiovisual, da comunicação, palestrantes, oficineiros e administradores diretamente impactados pelo festival - um grupo determinado a fazer acontecer um evento que pode ser visto mundo afora, propondo a redescoberta e a valorização da arte circense para além do picadeiro.

A programação do Fecico engloba:

- Espetáculos circenses gravados antes do período pandêmico, que ficarão disponíveis na plataforma do festival durante o período de sua realização, com bate-papo com os artistas após a transmissão ao vivo;

- Uma Mostra de Videocirco, com criações de até 15 minutos, produzidas exclusivamente para o festival e financiadas pelo projeto, as mesmas ficarão disponíveis até o final do evento;

- Oficinas, palestras e lives, espaços para o debate da arte do circo e para a qualificação da atuação de artistas e produtores circenses interessados no tema. As oficinas são as únicas ações do festival que exigem inscrição na página fecico.com - mas também são gratuitas.