Em homenagem ao Dia do Índio, Roda Viva entrevista Ailton Krenak

Nesta segunda-feira (19), Dia do Índio, o Roda Viva entrevista Ailton Krenak, uma das maiores lideranças do movimento indígena no País. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa inédito vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura, site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

Ambientalista, pensador e escritor, ele é autor de Ideias para adiar o fim do mundo, no qual alerta que a humanidade não pode ignorar as demandas da natureza pela preservação; e de A vida não é útil, onde aponta tendências destrutivas da atual civilização, como a devastação ambiental e o consumo desenfreado.

Ailton Krenak nasceu na região do Vale do Rio Doce, uma área profundamente afetada pela atividade de mineração, uma das maiores ameaças aos povos indígenas, que também sofrem com as invasões das terras demarcadas e com a exploração da madeira.

A TV Cultura ainda leva ao ar a série inédita de interprogramas Antropologia da neleza, criada a partir do trabalho fotográfico de Renato Soares. Através da sensibilidade, o fotógrafo enquadra, ao mesmo tempo que reproduz, toda a humanidade e a beleza que convergem em seu olhar. A espontaneidade dos gestos, a luz natural das ocas, banhos rituais, rios e o pôr-do-sol multicolorido inauguram uma nova forma de pesquisa e de expressão artística, que é mostrada na série. A atração vai ao ar ao longo de toda a semana do Dia do Índio.