Escola da Ospa abre inscrições para aulas online de instrumentos

site da orquestra Abrem nesta segunda-feira (19) as inscrições para oito masterclasses gratuitas online da Escola de Música da Ospa. O processo de seleção fica aberto até 30 de abril pelo

Ao todo, 40 vagas serão oferecidas nas seguintes modalidades: viola de arco, contrabaixo acústico tocado com arco, flauta transversal, oboé, fagote, trompa, tuba e eufônio e caixa clara e ritmo. As aulas, ministradas pelos professores da Escola, que também são músicos da Ospa, ocorrem de 31 de maio a dezembro.

Para concorrer, o candidato deve ter no mínimo 14 anos, possuir o instrumento pertinente à vaga e conhecimento musical prévio, além de estar comprovadamente matriculado no ensino regular ou ter concluído o Ensino Médio. O processo de seleção inclui o envio de um vídeo no qual o candidato executa uma obra de livre escolha. Mais informações pelo e-mail [email protected]

Sob coordenação de Diego Grendene de Souza, a Escola da Ospa deu início ao seu ano letivo em 8 de março, oferecendo aulas e palestras online com músicos renomados. “A modalidade on-line está sendo adotada em função da pandemia, mas também pode ser uma maneira de, no futuro, a escola ampliar seu atendimento para alunos que não moram na Região Metropolitana”, explica Grendene.

Fundada em 1972, a Escola de Música da Ospa – Conservatório Pablo Komlós cumpre função fundamental para o fomento cultural no Rio Grande do Sul. Promove formação musical gratuita, voltada para músicos de orquestra, oferecendo oportunidade de profissionalização na área. Grande parte dos instrumentistas que hoje integram a Ospa estudou na instituição, bem como muitos músicos que atuam em outras orquestras ou nas diferentes áreas da música, no Brasil e no exterior.

Hoje a escola atende em torno de 200 alunos com idades a partir de oito anos. Além disso, a instituição conta com grupos orquestrais, como a Ospa Jovem, regida por Arthur Barbosa, a Banda Sinfônica da Escola da Ospa, regida por Wilthon Matos, e o Coro Jovem, regido por Cosmas Grieneisen.

São realizados projetos de inserção social como o Escola da Ospa na Comunidade, que leva recitais de alunos a lugares como hospitais, escolas, lares de idosos e praças, e projetos que promovem apresentações de estudantes avançados na Biblioteca Pública do Estado e no Instituto Goethe. A instituição é mantida pela Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa), vinculada à Secretaria da Cultura. A Fospa é presidida por Luis Roberto Ponte e tem como diretor artístico o maestro Evandro Matté.