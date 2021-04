Residência artística tem resultado divulgado em vídeo

Vinte e sete bailarinos que participaram da residência artística do projeto Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima revelam, neste sábado (17), o resultado da imersão artística com Eva Schul. A apresentação acontece às 20h, pelo canal de YouTube do projeto . Durante três meses, a diretora e coreógrafa provocou os artistas com um jogo de palavras e frases, que tinham como tema a resiliência, para que eles criassem dentro de suas clausuras.

Tudo foi filmado e discutido em reuniões semanais que contaram também com Eduardo Severino, assistente de direção e intérprete-criador da iniciativa. Com registros da pesquisa, o documentário sobre os processos criativos será lançado no dia 21 de abril.

"Este projeto, único, vem num momento frágil da nossa história para realizar um desejo antigo de juntar tantos artistas maravilhosos para uma residência artística. Este trabalho, que se transformará em documentário, é realizado num período por demais traumático, mas também prolífico para a vazão do sentimento, a reflexão sobre o fazer artístico e os limites inexistentes da arte”, diz Eva Schul.

Além de Eva e Severino, o projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc conta com Luka Ibarra na direção de produção. A trilha sonora é assinada por João Maldonado, com a voz de Adriana Deffenti, e o filme, pelo cineasta Alex Sernambi.