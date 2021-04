Longa gaúcho lança trilha original em plataforma na internet

Nesta sexta-feira (16), às 20h, ocorre a live de lançamento da trilha sonora original do longa-metragem gaúcho Portuñol no Instagram (@portunol.doc) . Composto por Bruno Mad e Lucas Kinoshita, o trabalho recheado de ritmos latinos pode ser conferido gratuitamente no Spotify . A conversa é mediada pelo músico e jornalista Arthur de Faria e tem também a participação da diretora do documentário (disponível nas plataformas digitais NOW, Oi Play e Vivo Play - via Canal Brasil), Thais Fernandes