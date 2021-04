14º Cine Esquema Novo anuncia vencedores da Mostra Competitiva Brasil

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Os filmes Os últimos românticos do mundo, de Henrique Arruda, e Célio's circle, de Diego Lisboa, são os vencedores do Grande Prêmio Cine Esquema Novo 2021. A divulgação dos premiados na Mostra Competitiva Brasil aconteceu nesta quarta-feira (14), através dos canais do festival nas redes sociais. Todos os filmes selecionados para a mostra, incluindo os vencedores, seguem em exibição online até domingo (18).

As obras recebem o troféu, assinado pelo artista Luiz Roque, e vão dividir prêmios de R$ 10 mil em locação de equipamentos da Locall RS e de utilização dos serviços de infraestrutura de produção e pós-produção do TECNA, centro de produção audiovisual ligado ao Tecnopuc. Entre nós e o mundo, de Fabio Rodrigo, recebeu o prêmio em empréstimo de equipamentos ou horas de mixagem no Centro Técnico Audiovisual (CTAV).

O júri contou com a curadora e crítica de arte Fernanda Brenner; a documentarista, curadora e jornalista Flavia Guerra; a cineasta, curadora e produtora Graciela Guarani; e a multiartista Linn da Quebrada. Foram concedidos também cinco destaques, aos filmes Entre nós e o mundo (Prêmio Contra-Plano); Atordoado, eu permaneço atento, de Henrique Amud & Lucas H. Rossi dos Santos (Prêmio Fricção); Caminhos encobertos, de Beatriz Macruz e Maria Clara Guiral (Prêmio Quebra de Eixo); Perifericu, de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira (Prêmio Perspectiva); e Ser feliz no vão, de Lucas H. Rossi dos Santos (Prêmio Requadro).

Além da Mostra Competitiva Brasil, o 14º Cine Esquema Novo contou com as mostras Outros Esquemas e Artista Convidado Welket Bungué, além de oficinas, debates, o seminário Pensar a Imagem e projeções urbanas em três pontos de Porto Alegre.