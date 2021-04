Tony Ramos relembra trajetória em evento online da Pucrs

Nesta quinta-feira (15), às 18h, na série Ato criativo, a promove um bate-papo com o ator Tony Ramos. Com a mediação do professor Ricardo Barberena, diretor do Instituto de Cultura da universidade, a conversa será transmitida nas redes da Pucrs Cultura ( Facebook YouTube - onde fica disponível para acesso posterior).

Nascido em Arapongas, no Paraná, com o nome de Antônio de Carvalho Barbosa, o ator tem uma extensa carreira artística, tendo interpretado inúmeros papéis em produções de telenovelas, minisséries, filmes, musicais e peças de teatro. Grande fã de Oscarito, comediante brasileiro de sucesso na década de 1950, o artista se inspirou no personagem desde criança para se tornar o profissional que é hoje. A conversa tem como objetivo aproximar o público do artista. Na ocasião, Tony Ramos irá contar sobre seus personagens e atuações em séries, novelas, filmes e no teatro.

Quando jovem, ele atuou com o Teatro Cultura Artística de São Paulo. Sua estreia na televisão aconteceu em 1964, no canal TV Tupi. Já no ano seguinte, participou de sua primeira telenovela, A Outra. Entretanto, foi em 1977 que ingressou na Rede Globo, onde consolidou sua carreira de sucesso. Além de telenovelas como O Astro (1977), Torre de Babel (1998), Laços de família (2000), Caminho das Índias (2009), Passione (2010), Avenida Brasil (2012) e A Regra do Jogo (2015), o ator também atuou em mais de 80 filmes, tendo recebido o Kikito de melhor ator pelo seu papel em Bufo & Spallanzani, em 2001.

Em 2009, o ator recebeu a medalha da Ordem de Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores por seu trabalho no cinema, no teatro e na televisão. Outro reconhecimento concedido a Tony Ramos foi o Troféu Cidade de Gramado por sua ligação com a história da cidade e contribuição para a divulgação do 44º Festival de Cinema de Gramado.