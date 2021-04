Grupo canoense de dança cria museu virtual

No Museu Virtual Art&Dança, será possível resgatar momentos importantes do grupo canoense, como as mais de sete premiações no Festival de Dança de Joinville, sendo cinco delas em primeiros lugares. Também poderão ser conferidos neste espaço da plataforma ( www.artdanca.com ) dossiês dos trabalhos Consequências do Som (contemplado pelo Rumos Itaú Cultural 2009 e 2010) e Canoas Verão com Art 2018. Fazem parte do acervo virtual ainda áudios e vídeos com depoimentos, objetos, documentos e outros registros históricos.