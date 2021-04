Canções autorais em show virtual no 'Mistura fina' desta quinta-feira

www.facebook.com/misturafinamusica A terceira atração de abril do projeto Mistura fina é Rodrigo Nassif Trio, que apresenta o show virtual Estrada nova nesta quinta-feira (15), a partir das 18h30min. Com a companhia de Samuel Basso no baixo e Leandro Schirmer na bateria, Nassif vem recebendo elogios unânimes da crítica especializada pelo seu último trabalho, também chamado Estrada nova. O cheiro de pão, Brincando na tempestade e Simplesmente divino são algumas das canções autorais do disco que integram o repertório do espetáculo que pode ser acessado em

Nassif é multi-instrumentista e compositor, já se apresentou em alguns dos melhores espaços de música instrumental de Nova York, tais como Shapeshifter Lab no Brooklyn e Jazz Forum em Tarrytown. Também tocou em Shangai Jazz Club, em Nova Jersey, Blue Note, no Rio de Janeiro, Sesc Pompéia, em São Paulo, etc. O músico tem oito discos lançados, e entre os prêmios já recebidos, destaca-se o Açorianos de melhor instrumentista em 2009.

Leandro Schirmer e Samuel Basso são instrumentistas do grupo desde 2014, sendo este entrosamento o grande atrativo das apresentações do trio.