Casal compartilha primeiro projeto profissional em dupla na TV

A partir desta quinta-feira (15), às 21h30min, os apresentadores e modelos Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima convidam o público para conhecer um pouco mais de sua intimidade de família em Bem juntinhos, novo programa do GNT. Entre amigos, com conversas despretensiosas, o casal vai compartilhar momentos, memórias, experiências, hobbies, opiniões e perspectivas.

Os temas são amplos: vão desde dicas de livros e de como customizar uma roupa até a troca de experiências pessoais para melhorar o cotidiano. Em 15 episódios, a atração vai contar com a participação de especialistas para comentar sobre assuntos como: as dores e delícias da maternidade e da gestação; ansiedade, traumas e medos; as motivações que levam à separação; o envelhecimento sem tabus; como pais e mães lidam com o despertar da sexualidade nas crianças e adolescentes; a relação com as redes sociais; entre outros.

"No programa, a gente vai cozinhar, plantar e se inspirar para criar coisas novas. Vai ter dicas de receitas, de leitura e de serviços bem práticos de como manter o lar", conta Fernanda. Alguns dos convidados são Claudia Raia, Dudu Bertholini, Bela Gil, Gaby Amarantos, Silvio Almeida, Stephanie Ribeiro, Manoel Soares, Dani Calabresa e Djamila Ribeiro.