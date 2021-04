Começam ações para as três décadas da Orquestra Villa-Lobos

Em contagem regressiva para os 30 anos, a Orquestra Villa-Lobos (OVL) apresenta nova identidade visual, com forte simbologia: a clave de sol e as notas musicais colcheia e semicolcheias sobrepõem as iniciais OVL. Desenvolvida pelo Estúdio Abreu Design, sob a liderança do professor Bento Abreu, a nova marca abre as comemorações pelas três décadas da orquestra, a serem completados em exatamente um ano: 15 de abril de 2022.

A nova logomarca busca congregar em um único signo a juventude dos aprendizes e a tradição do músico e educador brasileiro Heitor Villa-Lobos. "A OVL inaugura um novo tempo, ainda que permaneça enfrentando desafios, como ocorreu em 2020 por causa da pandemia. Agora, ao assinalarmos uma espécie de contagem regressiva para aniversário tão significativo, também nos reinventamos", afirma a maestrina e coordenadora Cecília Rheingantz Silveira.

Bento detalha a construção da proposta que inclui selo comemorativo aos 30 anos: os aspectos mais comunicativos e joviais foram expressos por meio da ligação entre as iniciais OVL em tipografia robusta, com desenho claro e objetivo, sobrepostas pela clave de sol e mais duas notas musicais, resultando um signo dinâmico, alegre e com forte apelo visual. Já a tradição da música e de seu “patrono” aparecem na parte textual do logotipo a partir da tipografia clássica. “É uma referência à disciplina e atribui sobriedade ao layout. A combinação das cores amarelo e azul contribui para que esses conceitos sejam ainda mais evidenciados”, finaliza o professor, que também idealizou layout para ser aplicado em camisetas e em outras peças.

Ao longo de quase 30 anos, a Orquestra já fez mais de 1,2 mil concertos, que foram assistidos por mais de 350 mil pessoas. Além disso, o programa recebeu menções importantes de instituições ligadas à música, à cultura e à educação, se consolidando como uma das principais iniciativas da área no Brasil. O mais recente reconhecimento veio com Afrika, que conquistou o Prêmio Açorianos de Música 2019-2020 na categoria Espetáculo do Ano.