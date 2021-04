Confirmada a 28ª edição do Porto Alegre em Cena em 2021

Está confirmada a 28ª edição do festival internacional de teatro Porto Alegre em Cena. O evento acontecerá de 19 a 31 de outubro de 2021, em formato híbrido.

Um dos maiores festivais internacionais de artes cênicas em atividade na América Latina, nos últimos dez anos, apresentou 104 espetáculos internacionais, 203 atrações nacionais e 190 montagens locais, além de ter produzido 135 oficinas, reunindo um público geral de cerca de 376 mil espectadores, com uma captação de R$ 20,48 milhões.

O evento ainda movimenta anualmente outros setores econômicos da cidade e fomenta a questão profissionalizante e o caráter formativo na área artística. Conforme o comunicado divulgado pela assessoria do festival, a coordenação nunca perdeu sua missão de vista: acesso democrático aos espetáculos, exercendo trabalho de formação de plateia para pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social. Da mesma forma que, com todas dificuldades políticas e financeiras acumuladas nos últimos anos, sempre esteve atualizada com as temáticas pungentes, bem como se articulou para captar recursos e geri-los de maneira eficiente, atingindo números expressivos, tornando-se relevante e necessária, em evidência e se manteve como um dos mais importantes festivais internacionais de artes cênicas da América Latina.