Biblioteca Pública do Estado celebra 150 anos de história

São festejados nesta quarta-feira (14) os 150 anos de história da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul (BPE). Das 15h às 18h, ocorrerá um encontro virtual para homenagear o equipamento cultural da Sedac, com a presença e fala de personalidades renomadas da literatura gaúcha, como Jane Tutikian, Alcy Cheuiche, Luiz Coronel e Miguel Frederico do Espírito Santo, e também dos membros da Academia Brasileira de Letras Antônio Secchin e Geraldo Carneiro.

O evento terá a coordenação de Gilberto Schwartsmann e Alcides Mandelli Stumpf (membros da Associação dos Amigos da instituição) e contará com a participação do governador Eduardo Leite, da secretária da Cultura Beatriz Araujo e da diretora Morganah Marcon. Na abertura, acontecerá um breve recital apresentado pela Bach Society Brasil, com o maestro Fernando Cordella ao cravo.