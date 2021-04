Paquito D'Rivera é destaque em audição comentada do Instituto Ling

O projeto Audições Comentadas de Jazz chega a sua terceira edição deste ano fazendo uma homenagem ao clarinetista e saxofonista cubano Paquito D’Rivera, vencedor de 14 prêmios Grammy e celebrado por suas contribuições ao jazz latino-americano e também por suas obras como compositor clássico. O evento virtual será comandado pelo jornalista Paulo Moreira, que apresentará memórias, curiosidades e diversas histórias da carreira do artista, e ainda terá um pocket show ao vivo com o Eltrio. Formado por três grandes nomes da música instrumental gaúcha – o violonista Leonardo Ribeiro, o saxofonista Claudio Sander e o percussionista Giovanni Berti – o grupo interpretará alguns dos maiores sucessos do músico de Havana. O encontro acontece nesta quinta-feira (15), às 19h, com transmissão diretamente do Instituto Ling, em Porto Alegre. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos no site do instituto

Paquito D’Rivera iniciou sua trajetória na música ainda criança. Menino-prodígio, começou seus estudos com o pai, que foi também um conhecido saxofonista e maestro em Cuba. Aos 10 anos, se apresentou com a Orquestra do Teatro Nacional, seguindo sua formação no Conservatório de Música de Havana para, aos 17, tornar-se solista da Orquestra Sinfônica Nacional de Cuba. Músico de grande talento e sensibilidade, tanto para o popular quanto para o erudito, gravou composições de Schubert, Brahms e Villa-Lobos, além de compor peças clássicas. Com o pianista Chucho Valdés formou a Orquestra Cubana de Música Moderna, da qual foi regente. Mais tarde, deixou o grupo com outros oito integrantes para formar a banda Irakere, que mistura música clássica, afro-cubana, jazz e rock. Com o Irakere, sua música cheia de personalidade ganhou o mundo, abrindo mais espaço para o jazz latino.

O Eltrio é formado por três músicos gaúchos com larga experiência, apresentações em diferentes países e caminhos solos distintos. Em 2007, decidiram unir-se para participar do festival Jazz en Lima, na capital peruana. A ideia deu tão certo, que originou o grupo. Atualmente, o trio tem um repertório autoral, que inclui clássicos do jazz, da música latino-americana, internacional e da MPB, privilegiando a fusão entre o regional e o universal.

Paulo Moreira tem 39 anos de carreira, na sua maioria dedicados à produção, redação e radiodifusão de conteúdos musicais. Atuou na Rádio 102 FM, de 1994 a 1996, produzindo o programa Jam Session, apresentado por Ruy Carlos Ostermann. De 1997 a 1999, exerceu crítica de música e cinema no jornal Correio do Povo. Realizou cursos sobre História do Jazz e do Rock durante quatro anos dentro da programação do StudioClio. Produziu e apresentou o programa Sessão Jazz na rádio FM Cultura, por quase 20 anos, e recentemente na rádio online salvesintonia.com.