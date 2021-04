Passeio em safari jurássico sem sair do carro é opção de lazer em Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Após fazer sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Jurassic Safari Experience está chegando à Porto Alegre. O evento, que simula um safari pela Pré-História, estará no estacionamento Barra Shopping Sul entre 22 de maio e 6 de junho.

O passeio é ideal dentre as opções reduzidas de lazer em meio à crise da Covid-19, já que não é necessário sair do carro para aproveitá-lo. Os participantes irão percorrer, em seus veículos, um caminho com réplicas de dinossauros em tamanho real até estacionar em frente a uma arena, onde ocorre o show.

A apresentação conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Os dinossauros agora vivem, ali, dentro do mundo de fantasia. Todo o conteúdo é supervisionado por um paleontólogo, para equilibrar a ficção com a educação.

Veículos percorrem caminho com réplicas de dinossauros em tamanho real. Foto Camila Cara/Divulgação/JC

Assim como nos drive-ins, o acesso ao áudio das apresentações ocorre por canal FM dos rádios dos veículos. A compra de alimentos, bebidas e souveniers é feita via QR Code, no celular.

A capital gaúcha terá sessões nas quintas, sextas, sábados e domingos. Os ingressos custam entre R$ 140 e R$ 210, para carros com até quatro ocupantes, independentemente da idade.

A experiência completa, que envolve o safari e o show, dura cerca de 55 minutos. Ingressos e outras informações podem ser obtidos no site do evento.