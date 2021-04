Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer é o entrevistado do Roda Viva

Facebook, YouTube e LinkedIn. Nesta segunda-feira (12), o Roda Viva entrevista o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Com apresentação de Vera Magalhães, a edição vai ao ar ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura , com acesso ao conteúdo também via Twitter

Entre os temas que serão abordados está a recomendação da Arquidiocese de São Paulo para que as missas sejam realizadas sem a presença dos fiéis, diante dos perigos criados pela pandemia da Covid-19. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques havia liberado as celebrações religiosas presenciais coletivas, mas Dom Odilo disse que as medidas adotadas pela Arquidiocese independem de decisões judiciais e que mantém a recomendação pelo distanciamento social.

Com mestrado em Filosofia e doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Dom Odilo foi nomeado Arcebispo de São Paulo em 20 de março de 2007, pelo papa Bento XVI, que também o nomeou cardeal, em novembro daquele ano.

Apresentado por Vera Magalhães, o programa conta com uma bancada de entrevistadores formada pelo jornalista e escritor Graciliano Rocha; pela jornalista Patricia Zorzan; Joyce Ribeiro, apresentadora do Jornal da Tarde da TV Cultura; Diego Amorim, repórter do portal O Antagonista e Luiz Felipe Pondé, professor da PUC-SP, colunista da Folha de S. Paulo e apresentador do programa Linhas Cruzadas da TV Cultura. Há ainda a participação do cartunista Paulo Caruso.