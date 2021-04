Luana Fernandes apresenta show Lua de outubro no Ecarta Musical

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Instagram e YouTube. A cantora e compositora Luana Fernandes é atração deste sábado (10) no Ecarta Musical, trazendo o show Lua de outubro. Acompanhada de Ricardo Cordeiro (violão), ela interpreta canções que transitam pela MPB, pop e soul, entre outros gêneros. A apresentação começa às 18h,e pode ser acessada nos perfis da Fundação Ecarta no Facebook

As letras cantadas por Luana são marcadas pela subjetividade, evidenciando temáticas como o feminino, a fragmentação, a busca por uma identidade própria e por uma linguagem brasileira. No repertório de sábado, estarão presentes canções como Lua de outubro, Mulher África, Jaqueta preta, Caminhos, Inadequado e Pele. Também lançará a inédita Ancorar, que fez em parceria com o músico Chico Ceciliano.