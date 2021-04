Bethy Krieger e Luizinho Santos apresentam show inédito no Mistura Fina

A pianista e compositora Bethy Krieger e o saxofonista e flautista Luizinho Santos fazem a apresentação desta quinta-feira (8) no projeto Mistura Fina. No show InDUO, os trabalhos e composições de ambos se entrelaçam para celebrar uma trajetória musical de mais de 40 anos, além de um CD já em pré-produção. A apresentação online é gratuita, com acesso pelo perfil do projeto no Facebook

O show conta com arranjos especiais para temas de Dorival Caymmi (Doralice), Chico Buarque, Vinicius e Tom Jobim (Olha Maria) e João Donato (Brisa do mar), entre outros, além de composições próprias como Choro lamento, Estrada da luz e Para Lili Fest. Com sax, flauta, piano, algumas surpresas e muitas afinidades, Luizinho e Bethy mostram suas variadas influências musicais, sempre com generoso espaço para a improvisação jazzística.

Juntos, Luizinho Santos e Bethy Krieger já ganharam seis Prêmios Açorianos e mais de 20 indicações. Em 2020, a dupla obteve mais um reconhecimento pelo seu trabalho autoral, ao ser selecionada para participar no edital de emergência do Itaú Cultural: Arte como Respiro | Música.