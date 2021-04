Oxigênio Festival traz esforços de reinvenção teatral na pandemia

O Grupojogo realiza, de 8 a 11 de abril, o Oxigênio Festival. Em formato online, a mostra reúne trabalhos artísticos que o coletivo desenvolveu durante a pandemia. As exibições são gratuitas e ocorrerão nas redes sociais do grupo no Instagram YouTube . A exceção é o espetáculo digital Deus é um DJ _ Live, que será exibido no Instagram do Instituto Goethe Porto Alegre no sábado (10), às 20h.

Atento à necessidade de se reinventar frente a impossibilidade do encontro, o Grupojogo investiu, durante mais de um ano de isolamento social, em pesquisar possibilidades de diálogo entre o teatro e o audiovisual. A partir da utilização das redes sociais como plataforma de criação, os trabalhos artísticos apresentados serão espetáculos que o grupo havia montado para o palco, mas foram reinventados para as redes, filmes e fragmentos de peças, entre outros.

A programação conta também com a exibição do primeiro filme produzido pelo Grupojogo e dirigido por Alexandre Dill e Gabriel Pontes, Que palavr4 será? O material é inspirado nas obras de Samuel Beckett, e de três cenas do projeto Caráter de experimentAção: um intercâmbio criativo à distância, realizado por integrantes do grupo que residem no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. O festival tem o apoio do Goethe-Institut Porto Alegre, Usina das Artes, HD Vídeo Produtora e El Dramaturgista Agência de Dramaturgia.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

QUINTA-FEIRA (08/04)

Experimento nº 1: Caráter de experimentAção

Onde está todo mundo? Criação de Thainá Gallo

Horário: 10h

Local: www.youtube.com/grupojogo

Cena Curta: TREMOR

Horário: 12h

Local: www.youtube.com/grupojogo

Shake_Spear's: Retratos de Arte Digital

Horário: 20h

Local: www.instagram.com/grupojogo

SEXTA-FEIRA (09/04)

Experimento nº 2: Caráter de experimentAção

Será que a gente passou o ano inteiro num sofá ruim? Criação de Manu Menezes

Horário: 10h

Local: www.youtube.com/grupojogo

Cena Curta: AS TREVAS RIDÍCULAS

Horário: 12h

Local: www.youtube.com/grupojogo

Fauno On-line

Horário: 20h

Local: www.instagram.com/grupojogo

SÁBADO (10/04)

Experimento nº 3: Caráter de experimentAção

Proximidade não é envolvimento. Criação de Thainá Gallo, Alexandre Dill e Manu Menezes

Horário: 10h

Local: www.youtube.com/grupojogo

Cena Curta: A NOITE ÁRABE

Horário: 12h

Local: www.youtube.com/grupojogo

DEUS É UM DJ_Live

Horário: 20 horas

Local: www.instagram.com/goetheinstitut_portoalegre

DOMINGO (11/04)

Cena Curta: PARA ACABAR COM O JULGAMENTO DE DEUS

Horário: 12h

Local: www.youtube.com/grupojogo

QUE PALAVR4 SERÁ?

Horário: 20h

Local: www.youtube.com/grupojogo

TRILHA SONORA QUE PALAVR4 SERÁ?

Horário: 21h

Local: www.youtube.com/grupojogo