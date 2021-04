A&E estreia a nova temporada da série As Primeiras 48 Horas

Exclusiva do A&E, a série As Primeiras 48 Horas, que acompanha o real trabalho de detetives forenses, retorna ao canal em sua nova temporada, a partir desta terça-feira (6), às 20h40min. Uma corrida contra o relógio: para conseguir o maior número de evidências possíveis, técnicos de investigação e cientistas devem investigar o local onde acontece um crime no máximo até dois dias após o ocorrido. Assim, aumentam as chances de encontrar material genético, impressões digitais, pegadas e fibras de tecido, entre outras evidências.