Lendas em torno de Maria Degolada são tema de debate do CHC Santa Casa

O CHC Santa Casa promove, nesta terça-feira (6), às 19h, uma live abordando uma das mais persistentes lendas do imaginário porto-alegrense. Mitos e fatos: lenda da Maria Degolada vai abordar os fatos históricos do trágico dia 12 de novembro de 1899, além de obras literárias que deram origem às mais variadas versões em torno do crime. Participam do bate-papo as historiadoras Carine Trindade e Débora Salvi. A transmissão tem acesso gratuito, pelo canal da CHC Santa Casa no YouTube

Carine Trindade é formada em História pela Ufrgs, atuando como assistente técnica no Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul desde 2009. Desenvolve pesquisas, principalmente, nas linhas Judiciário e Relações de Poder e Judiciário e Sociedade, com foco em processos judiciais de repercussão. Por sua vez, Débora Salvi é mestre e licenciada em História pela Ufrgs e, atualmente, é bacharelanda no mesmo campo e instituição.Para além da vida acadêmica, realiza trabalhos de influência digital e é criadora de conteúdo e apresentadora do podcast A Trivialista.