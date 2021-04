Fade to Black Festival realça as pessoas negras na produção audiovisual

Com a proposta de dar visibilidade e potencializar novas narrativas negras, o Fade to Black Festival realiza sua primeira edição a partir desta terça-feira (6). A programação, que vai até o dia 10 de abril, contempla mostra de curtas-metragens, concurso de roteiro, laboratório para roteiristas (exclusivo para brasileiros) e paineis de discussão com mais de 30 palestrantes internacionais e nacionais em ascensão pela diáspora.

Os workshops destinados a cineastas e roteiristas iniciantes podem ser acompanhados gratuitamente na página do evento no Facebook . Informações sobre credenciais os paineis podem ser obtidas no site do festival

Entre os nomes confirmados estão Sue-Ellen Chitunya, uma das coordenadoras de pós-produção de filmes da Marvel Studios; Stefon Bristol, diretor do longa A gente se vê ontem (Netflix) e parceiro de Spike Lee; Rae Benjamin, roteirista da série Bridgerton (Netflix); o músico e produtor do documentário AmarElo – É Tudo Pra Ontem, Fióti; e a atriz e multiartista Zezé Motta.

PALESTRAS CONFIRMADAS:

06 DE ABRIL | TERÇA-FEIRA

14:00 - 15:00 [FORMAÇÃO: Afrografias: a luz na pele preta] - Giuliano Lucas

17:00 - 18:00 [CRIAÇÃO: Laboratórios para Roteiristas] - Cleissa Martins, Stefano Volp e Renata Sofia

20:00 - 21:00 [MERCADO: Relação Produtor x Diretor x Roteirista] - Junior Vieira, Mari Ferreira e Rubian Melo

07 DE ABRIL | QUARTA-FEIRA

14:00 - 15:00 [FORMAÇÃO: Direção de videoclipe] - Cleverton Borges

15:30 - 16:30 [FORMAÇÃO: Narrativas Diversas - Roteiro para histórias em quadrinhos] - Estevão Ribeiro

17:00 - 18:00 [MERCADO: Cinema Independente Fora do Eixo Sul-Sudeste] - Ariel L. Dibernaci, Rodrigo Antonio e Tiago Venusto

18:30 - 19:30 [MERCADO: Black Film Space - Short Film Case Study] - Reggie Williams e Lande Yoosuf

20:00 - 21:00 [MERCADO: Todo mundo merece um felizes para sempre: a relevância do clichê LGBTQ+] - Juan Julian

08 DE ABRIL | QUINTA-FEIRA

15:30 - 16:30 [MERCADO: Origin Story: The Black Femme Supremacy Film Fest ] - Nia Hampton, Maya Rodriguez, Hilda Adenji, Samah Ali

17:00 - 18:00 - [CRIAÇÃO: Quem conta as histórias de corpos negros no cárcere?] - Mano Cappu

18:30 - 19:30 [MERCADO: Afrodiasporic cinema: transatlantic narratives of black women from Bahia] - Vilma Martins, Ana do Carmo, Mariana Jaspe, com mediação de Nia Hampton

20:00 - 21:00 [MERCADO: WRITER'S ROOM 101] - Rae Benjamin

09 DE ABRIL | SEXTA-FEIRA

14:00 - 15:00 [FORMAÇÃO: Roteiro de Podcast] - Flávia Vieira

15:30 - 16:30 [MERCADO: Cultura de Produção e Racialidade Contemporânea ] - Fernanda Lomba

17:00 - 18:00 [CRIAÇÃO: Ator como Autor] - Nando Cunha, Vaneza Oliveira, Larissa Nunes

18:30 - 19:30 [MERCADO: Concursos de Roteiros] - Ana do Carmo, Bruna Trindade, Marina Luísa

20:00 - 21:00 [CRIAÇÃO: Q & A com Stefon Bristol] - Stefon Bristol

10 DE ABRIL | SÁBADO

14:30 - 15:30 [FORMAÇÃO: Production Guide for Beginners ] - Sue-Ellen Chitunya

16:00 - 17:00 [MERCADO: Creating connectivity in a virtual world: How to network and collaborate online] - Justice Whitaker, Jasmyne Peck, Elon Joi

17:15- 18:15 [ CONVIDADA ESPECIAL: Cinema de assunto negro pelos olhos de Zezé Motta] - Zezé Motta, com mediação de Izabel Melo

18:30 - 19:30 [ CRIAÇÃO: Por trás de AmarElo: É Tudo Pra Ontem ] - Evandro Fióti

20:00 - 21:00 [ Cerimônia de premiação e encerramento]