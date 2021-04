Projeto Violino no Choro realiza concerto didático online

O Sesc de Caxias do Sul será o palco online, nesta terça-feira (6), do concerto didático Vê se gostas, ligado ao projeto cultural Violino no Choro. Formado por Karam (violino de cinco cordas), Max Garcia (violão), Miguel Tejera (baixo) e Dani Vargas (bateria), o quarteto instrumental apresentará temas de artistas como Djavan e Dorival Caymmi, além de músicas autorais em gêneros de origem brasileira como choro, samba, ijexá e baião.

A apresentação ao vivo começa às 19h. O acesso é gratuito, pelo Facebook do Sesc Caxias do Sul e no canal de Felipe Karam no YouTube

Violino no Choro – Fomento e Difusão da Música Genuinamente Brasileira foi idealizado com o objetivo de fomentar e difundir o estudo dos gêneros e ritmos do Brasil, bem como de desmistificar os instrumentos orquestrais, como o violino, do ambiente exclusivo da música de concerto. O protagonista deste projeto é Karam, músico e compositor, violinista de cinco cordas, com mestrado pela City University London (Londres, na Inglaterra), e profunda pesquisa e experiência na linguagem do choro e do jazz.