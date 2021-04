Segunda temporada de 'Sbørnia em Revista' chega ao YouTube

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

canal A Sbørnia Kontr’Atracka no YouTube Estreia neste sábado (3), às 19h, a segunda temporada da websérie Sbørnia em Revista - A Expedizøn no. Nova fase da produção protagonizada por Kraunus Sang (Hique Gomez), Nabiha Nabaha (Simone Rasslan) e pelo professor Ubaldo Kanflutz (Cláudio Levitan) apresentará entrevistas, novos quadros, clipes inéditos e participações especiais com artistas da periferia de Porto Alegre e de outras regiões do Estado.

Os outros dois episódios entrarão no ar dias 11 e 18 de abril, no mesmo horário. De acordo com Hique Gomez, o projeto mostra-se como oportunidade de dar visibilidade a nove músicos gaúchos desconhecidos do grande público.

O enredo que dá o tema dos três novos episódios remete ao maior tesouro da Sbørnia, a Recykla Gran Rechebuchyn, uma grande lixeira cultural de onde são extraídos e reciclados os sucessos musicais esquecidos por outras nações. Devido a uma grande estiagem artística que se acometeu sobre o mundo todo no último ano, as valiosas reservas de lixo cultural da Sbørnia chegaram a níveis muito baixos, e foi preciso que o Professor Ubaldo Kanflutz (Cláudio Levitan) organizasse uma expedição – ou, em bom sbørniano, expedizsøn – por diversas cidades, para encontrar novos e experientes artistas cujas obras serão preservadas no patrimônio cultural da ilha flutuante.