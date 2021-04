Quarteto em concerto didático

O Sesc de Caxias do Sul será o palco online de uma homenagem à cultura brasileira. O concerto didático Vê se gostas, do projeto cultural Violino no choro, do artista Felipe Karam, será realizado hoje, às 19h, com transmissão ao vivo pelo Facebook (www.facebook.com/sesccaxiasdosul) e YouTube (www.youtube.com/user/felipe0987).

Formado por Karam no violino de cinco cordas, Max Garcia no violão, Miguel Tejera nos baixos e Dani Vargas na bateria, o quarteto instrumental apresentará temas variados do repertório nacional, contemplando grandes nomes da música, como Djavan e Dorival Caymmi, e apresentará músicas autorais de origem brasileira, como choro, samba, ijexá e baião.

Este é o primeiro concerto da série do projeto de circulação e de educação musical Violino no choro - Fomento e difusão da música genuinamente brasileira, financiado pela Lei Aldir Blanc. Ele foi idealizado com o objetivo de fomentar e difundir o estudo dos gêneros e ritmos do País, bem como de desmistificar os instrumentos orquestrais, como o violino, do ambiente exclusivo da música de concerto.

Curta! exibe série sobre a Odisseia

Após Grandes mitos gregos e Grandes mitos: A Ilíada, o Canal Curta! retorna à antiguidade clássica com Grandes mitos: A Odisseia. A estreia é hoje, na faixa Terça das Artes, às 19h30min. A série é uma produção da Arte France, dirigida por François Busnel. São 10 episódios que destrincham a Odisseia, poema épico cuja autoria é atribuída a Homero. A obra sucede a Ilíada, cuja autoria também é creditada ao poeta grego. O poema retrata a trajetória de Ulisses também chamado de Odisseu de volta para casa, 10 anos após consagrar-se como herói na guerra de Troia. O caminho é repleto de desventuras, monstros mitológicos, feiticeiras e sereias. Em sua terra Natal, Ítaca, ele tem como desafio retomar o que era seu, inclusive o amor da esposa, Penélope.

Perícia criminal na TV