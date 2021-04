Kátia Abreu é a entrevistada do Roda Viva desta segunda-feira

O Roda Viva desta segunda-feira (5) traz como entrevistada a senadora Kátia Abreu (PP-TO), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. A partir das 22h, a sabatina tratará de temas como o enfrentamento da pandemia e as negociações internacionais sobre as vacinas. As iniciativas da senadora Kátia Abreu acabaram provocando uma polêmica com o ex-chanceler Ernesto Araújo, o que acabou se transformando no desfecho para o afastamento do ministro já, então, bastante desgastado no governo.

Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 22h, ao vivo, na TV Cultura, site da emissora e pelas redes sociais Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

A bancada de entrevistadores será formada por Patrícia Campos Mello, repórter especial da Folha de S. Paulo, escritora e comentarista do Jornal da Cultura; Henrique Gomes Batista, repórter especial e ex-correspondente do jornal O Globo em Washington; Daniel Ritter, repórter do Valor Econômico; Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da FGV e colunista do El Pais; e Thaís Oyama, colunista do UOL e apresentadora do Linhas Cruzadas na TV Cultura.

Kátia Abreu foi eleita para a Câmara dos Deputados em 2002, pelo estado do Tocantins. Em 2006, conquistou uma cadeira no Senado e foi reeleita em 2014. Foi presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária e ministra da Agricultura, no segundo governo de Dilma Rousseff. Por sua atuação em defesa dos interesses da pecuária nacional, sofreu críticas por parte de setores ambientalistas. Em resposta, sempre argumentou em favor do crescimento do setor agropecuário e da manutenção dos empregos no campo.